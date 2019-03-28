Мальтийский спецназ против мигрантов

Мальтийский спецназ освободил захваченное мигрантами торговое судно. Более сотни нелегалов едва не затонули в Средиземном море при попытке добраться до Европу. Экипаж принял их на борт недалеко от Триполи, но поплатился за это: спасенные силой заставили капитана изменить курс корабля и направиться к мальтийским берегам.
Сообщается, что на захват судна нелегалы решились после того, как узнали о планах капитана вернуть их обратно в Ливию. В местных специальных центрах содержатся тысячи перехваченных на пути в Европу беженцев. По данным международных организаций - в нечеловеческих условиях.
С 2015 года Евросоюз проводит в Средиземном море операцию "София" по спасению мигрантов. Рим жалуется, что в итоге большинство из них попадают на территорию Италии. Глава МВД Маттео Сальвини уже назвал захвативших судно нелегалов "пиратами".
Это не преступление, а акт отчаяния, утверждают правозащитники.
Согласно данным ООН, в прошлом году в Средиземном море погибли почти 2300 мигрантов