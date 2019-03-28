В Италии появится первый апатрид-террорист

Приказ за подписью министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини об отзыве итальянского гражданства у Абдеррахима Мутахарика передан на рассмотрение президента Республики Серджио Матареллы. Это первый случай лишения гражданства в связи с террористической деятельностью в рамках нового итальянского закона "О безопасности и иммиграции", принятого в прошлом году.

Профессиональный кикбоксер, получивший известность как "боксер Исламского государства", Абдеррахим Мутахарик родился в Марокко в 1988 году и стал гражданином Италии в апреле 2015-го. В феврале 2017 года Миланский суд приговорил его к шести годам тюрьмы, его супругу - к трем годам тюремного заключения, а также приостановил опеку над их двумя детьми.

Мутахарик и его жена были арестованы в апреле 2016-го, поскольку полиции стало известно об их планах уехать в Сирию с двумя детьми 2 и 4 лет, чтобы вступить в ряды "ИГ". По данным следствия, Мутахаррик в телефонных переговорах утверждал, что "хочет нанести удар по Израилю в Риме" (что расшифровали как планы нападения на посольство еврейского государства), а также собирался стать "первым, кто нападет на Ватикан".

В соответствии с Декларацией прав человеке и базовыми конвенциями ООН, право на гражданство – основополагающее для любого человека. Оно соотносится с запретом произвольного лишения гражданства. Италия, принимая упрощенную процедуру отмены гражданства, напомнила, что лишиться его можно по политическим, этическим мотивам, из соображений безопасности или в случае, если гражданство было получено незаконно. Теперь к перечню оснований добавлен терроризм.