Разногласия евродепутатов из-за Венесуэлы

В Европарламенте проявились значительные разногласия при обсуждении ситуации в Венесуэле. За дополнительные санкции в отношении её официальных лиц, ответственных за нарушения прав человека и репрессии, проголосовало 310 депутатов — в основном это были консерваторы и либералы. Воздержались социалисты, которые опасаются военного вмешательства в Венесуэле по инициативе Соединённых Штатов. Объясняет

«Из-за этой резолюции произошёл небывалый раскол среди депутатов, она получила 120 голосов против, - говорит испанец Хавьер Коушо, представитель Объединённых левых. - Социалистическая фракция впервые воздержалась. Европейская народная партия, другие правоцентристы и либерал-демократы продолжают поддерживать позицию, которая отражает вовсе не политику Евросоюза. Они поют в унисон с Дональдом Трампом, занявшим экстремистскую позицию".

В документе Европарламента подтверждается признание Хуана Гуаидо в качестве "законного временного президента Венесуэлы" и содержится призыв к тем странам ЕС, которые этого не сделали, "в срочном порядке" признать его легитимность.

С другой стороны, резолюция предлагает ввести новые и более жёсткие санкции в отношении Николаса Мадуро.

«Европарламент не бросит венесуэльцев в трудной ситуации», - написал в твиттере, его председатель Антонио Таяни. Он призвал народ страны продолжать борьбу.

Консерватор Гонзалес Понс выразил сожаление в связи с тем, что испанские социалисты и коммунисты не поддержали резолюцию.

Через несколько часов после голосования в Страсбурге, в столице Эквадора Кито прошло заседание международной контактной группы по Венесуэле с участием главы европейской дипломатии Федерики Могерини.