Как "лайки" и фотки в соцсетях приводят к отказу в кредитах: интервью Euronews

Каждый, кто активно пользуется социальными сетями, наверняка регулярно делится своим настроением на Facebook, рассказывает о путешествиях в Instagram и публикует своё мнение в твитах. Мы регулярно совершаем покупки онлайн, ищем ответы на вопросы в Google и загружаем приложения на смартфон. Все эти рутинные действия оставляют след во всемирной паутине, весьма ценный для компаний, которые пользуются собранными данными не только для того, чтобы разведать подробности о наших привычках и вкусах, но и для того, чтобы предсказать наше поведение в будущем.

Это один из важных аргументов новой книги Паломы Льянесы, юриста и эксперта по кибербезопасности из Испании. "Датаномика" - книга, пока изданная только на испанском языке, отвечает на вопрос "почему вам вдруг могут отказать в кредите, хотя вы ни разу не просрочили ежемесячную выплату по долгу?"

В интервью Euronews Палома Льянеса поясняет, что усовершенствование сбора и хранения данных и их использование для обучения систем искусственного интеллекта сегодня позволяет компаниям создавать модели поведения на основе мелких "жестов", которые мы совершаем в соцсетях.

"Перепады настроения в течение дня, небольшие проявления эмоций, любые привычки, которые видны по нашему потреблению многочисленных услуг", по мнению автора "Датаномики", позволяют предположить с большей или меньшей вероятностью, насколько возможно для пользователя в будущем расторжение брака, невыплата кредита или то или иное заболевание.

Раньше кредитные системы основывались на оценке того, насколько регулярно вы совершаете кредитные выплаты и перестаёте ли вдруг платить по долгу на кредитной карте, рассказывает Льянеса. Однако сегодня, "в оценку включается, например, то, делает ли человек покупки в онлайн-магазинах, где отовариваются другие покупатели, среди которых высок процент неплательщиков".

Как утверждает эксперт, "учитывается не только наше поведение, но и положение в группе пользователей [определённого типа]".

Льянеса отмечает, что подобное использование личных данных более применимо на нерегулируемых рынках, с точки зрения конфиденциальности, таких как США. В то же время директива Европейского Союза - на руку пользователям, поскольку она унифицирует регулирование во всех странах блока, а также относится к неевропейским компаниям, которые предлагают свои услуги гражданам ЕС.

"С технической точки зрения, мы находимся в лучшей ситуации, прежде всего, благодаря компаниям, основанным на территории ЕС, - уверяет Льянеса. - Проблема в том, что несмотря на изменения, внесённые в правовые дисклеймеры, которые подписывают пользователи сайтов, они всё ещё избыточны в информационном плане, и крупные корпорации собирают большие объёмы данных обо всех нас".

Хотя с юридической точки зрения европейские правила основаны на выражении "безупречного" согласия, "правовые дисклеймеры при этом - длиннющие, и написаны они загадочным языком, а предлагаемые услуги, продукты и приложения при этом должны немедленно удовлетворить пользовательские потребности".

Есть ли способ защитить наши данные в мире соцсетей?

Палома Льянеса говорит, что не хочет смотреть на вещи совсем уж пессимистично. "Хотелось бы думать, что после того, как вопрос будет вынесен на обсуждение, политическая повестка дня будет переориентирована, что сделает крупные компании менее влиятельными, и даст возможность взять их под контроль в плане [операционной] прозрачности, а дисклеймеры будут сформулированы иначе", - отмечает эксперт.

На личном уровне, как говорит Льянеса, в любом случае невозможно, к примеру, не иметь отпечатков пальцев, но ущерб от этого всё же может быть ограничен. Сама же автор "Датаномики" удалила свои аккаунты из сетей Facebook и WhatsApp, а в качестве поисковиков использует исключительно альтернативы Google.