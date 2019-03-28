Засуха заканчивается, голод - нет

Живописные пляжи, красота природы - лишь одна из внешних примет Мадагаскара. Страна, входящая в список беднейших, переживает хронический продовольственный кризис. 75% населения недоедает и живет на менее чем в 2 доллара в день.

Ситуацию усугубила пятилетняя засуха. В результате, по оценкам экспертов, нехватку продуктов питания там испытывают 1,3 миллиона человек; некоторые вплотную подошли к черте, за которой начинается голод. От недоедания страдает не менее 20 тысяч детей.

... Город Белуха, один из пострадавших от засухи населенных пунктов. Во время съемок он выглядел ожившим, зеленым: здесь впервые за пять лет зафиксирован полноценный сезон дождей.

Однако выпавшие осадки не устранили всех накопленных в регионе проблем. Местные фермеры с трудом обрабатывают пересушенную землю. Вырастут ли высаженные посевы, не может предсказать никто. В ожидании улучшения погодных условий среди нуждающихся слоев населения налажено распределение наличных. Людям выдают деньги на покупку еды.

В очереди - множество молодых матерей. Одна из женщин рассказывает: "В засуху мы с детьми едим исключительно плоды опунции, кактуса - и так три раза в день".

В рамках Всемирной Продовольственной Программы (ВПП), которая финансируется по линии гуманитарных ведомств ЕС, помощь получают сотни тысяч жителей Мадагаскара. Каждой семье выдается 70 тысяч ариари в месяц, это эквивалент примерно 17 долларов. Поддержка семей ведется на протяжении 5 месяцев. Международные благотворительные структуры объединили усилия с национальной системой соцзащиты, чтобы сообщить охватить максимальный круг нуждающихся.

Маман Башир Якуба, ВПП: "По линии программы мы ставим целью поддержать 846 тысяч получателей Всего в стране от засухи пострадали до 80% населения. На сегодня благодаря имеющимся ресурсам мы охватили около полумиллиона нуждающихся".

В рамках программы семьям выдается примерно половина месячного бюджета на продукты, вторую половину они должны обеспечить сами. Для Делины, нашей собеседницы, финансовые субсидии - единственная возможность кормить своих детей мясом и рисом, с учетом того, что один малыш страдает от дефицита питательных веществ.

Делина, местная жительница: "Мы были вынуждены продать часть нашего участка. Я стала распродавать одежду, утварь... у меня уже ничего на продажу не осталось. То, что сейчас на мне, - подарок соседей, своего ничего нет. С деньгами, которые я получаю, моя семья начинает вставать на ноги".

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ЕС финансирует ВПП с 2016 году после засухи и продовольственного кризиса, вызванного Эль-Ниньо. Тогда же была разработана система прямых денежных субсидий, эффективная в случае чрезвычайных ситуаций.

Анук Делафортри, ведомство ЕС по гуманитарной помощи: "В октябре прошлого года, когда мы осознали масштабы и серьезность кризиса, ЕС разблокировал 2 миллиона евро. Это позволило организовать денежные вливания по линии продовольственной программы в декабре и в январе. Субсидии предназначены для самых бедных слоев населения и наиболее пострадавших районов".

А можно ли преломить этот ставший уже хроническим кризис?

Анук Делафортри, ведомство ЕС по гуманитарной помощи: "Действительно, на Мадагаскаре возникают повторяющиеся кризисные ситуации, на них можно и нужно реагировать. Мы должны наладить связь между пострадавшими районами и теми, кто отвечает в стране за рост и развитие: так население может сформировать большую устойчивость по отношению к климатическим потрясениям".

Прямое следствие нехватки продовольствия - растущая армия детей, испытывающих дефицит питательных веществ. Для помощи малышам в стране открыты центры здоровья, финансируемые по линии ЮНИСЕФ-ЕС.

Как рассказали сотрудники одного из центров, за детьми с дефицитом массы тела устанавливается наблюдение в течение 8 недель. Если малыш не набирает вес с амбулаторным лечением, его переводят на программу интенсивного восстановления.

Уровень задержки роста у детей на Мадагаскаре является одним из самых высоких в мире.

В прошлом году производство основных агрокультур в стране упало на 60%: для населения это означает долгосрочные неблагоприятные последствия.