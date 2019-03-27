Вспышка кори: США бьют тревогу

В пригороде Нью-Йорка детям, не привитым от кори, запрещено появляться в общественных местах.

В округе Рокленд, в 18 км к северу от Манхэттена, введен режим чрезвычайной ситуации в связи с сильнейшей за десятилетия вспышкой заболевания.

Запрет для незащищенных вакциной детей находиться в школах и торговых центрах будет длиться 30 дней либо до тех пор, пока все они не будут привиты от кори, свинки и краснухи.

"Мы столкнулись с самой продолжительной вспышкой кори в США с 2000 года. Мы должны сделать все возможное, чтобы положить конец росту случаев заболевания и защитить здоровье тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам, кто находится в группе риска, а также детей, прививку которым делать еще рано", – заявил представитель округа Рокленд Эд Дэй.

Рост заболевания в 2018 году наблюдался, согласно данным ЮНИСЕФ, в 98% стран мира по сравнению с 2017 годом.

Вспышка острого инфекционного заболевания была зафиксирована в районе Рокленда, а также в Бруклине и Квинсе, где преимущественно проживают ортодоксальные евреи.

Штат Нью-Йорк забил тревогу вслед за Калифорнией, Иллинойсом, Техасом и Вашингтоном.

В основном корью заболели дети, чьи родители отказались от вакцинации по разного рода причинам.

Что негативно сказывается на борьбе с излечимой, но потенциально смертельной болезнью.