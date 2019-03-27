Вслед за тропическим циклоном "Идай" в Мозамбик пришла холера.
Власти официально подтвердили первые пять случаев заболевания.
"Мы идентифицировали вибрионы холеры. Это было ожидаемо. Это должно было случиться рано или поздно из-за всего того, с чем нам пришлось столкнуться... нарушенные санитарные условия, проблемы с водой и так далее", – заявил представитель министерства здравоохранения Мозамбика Уссене Иссе.
Ранее власти страны заявляли об угрозе распространения различных инфекций, в том числе и холеры, из-за последствий, вызванных мощнейшим циклоном, который обрушился на Мозамбик, Зимбабве и Малави.
Жертвами стихии стали более 700 человек, сотни пропали без вести. Многие из тех, чьи дома разрушила стихия, поселились во временных лагерях, другие же были отрезаны от внешнего мира и не получали доступа к питьевой воде.
В условиях гуманитарного кризиса и быстрого распространения заболевания холера может привести к летальному исходу за несколько часов при отсутствии должного лечения.
Всемирная Организация Здравоохранения уже направила 900 000 доз вакцины против холеры для пострадавших районов.