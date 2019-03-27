«Британский» Ван Гог и сокровища фараона

Рубрика «Рандеву»: крупнейшие культурные события недели.

Лондонская галерея Тейт рассказывает, как на Ван Гога повлияла Великобритания — где он провёл несколько лет в молодости — и как сам голландец повлиял на британское искусство и даже на британскую историю. Более 50 полотен художника и исторические документы.

Влиянием на современное искусство интересуются и в Мадриде: выставка под названием «Тулуз-Лотрек и дух Монмартра» восстанавливает атмосферу парижской богемы конца XIX века.

В самом Париже обратились к древностям: сокровища фараона Тутанхамона по-прежнему привлекают ценителей искусства. В экспозиции — десятки предметов из его гробницы, которые впервые выставляются за пределами Египта.