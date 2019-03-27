Умер актёр Нодар Мгалоблишвили, исполнитель роли графа Калиостро

В Тбилиси на 88-м году жизни скончался замечательный советский и грузинский актёр театра и кино Нодар Мгалоблишвили.

В кино он начал сниматься в конце 1950-х. Его роли систематически озвучивали другие советские актёры. Единственным фильмом, где Мгалоблишвили говорит по-русски своим голосом стал детектив "Огарёва, 6" (1980) по повести Юлиана Семёнова.

В начале 2000-х Нодар Мгалоблишвили участвовал в съёмках сериала "Спецназ". Всего за свою 60-летнюю карьеру актёр снялся в более чем 35 картинах.

Зрителям актёр особенно запомнился как граф Калиостро, роль которого он исполнил в замечательной трагикомедии Марка Захарова "Формула Любви" (1984). В этой картине Мгалоблишвили озвучивал Армен Джигарханян, также ставший голосом грузинского актёра во многих пост-советских лентах.