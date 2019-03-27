NBA: победа "Милуоки Бакс" и "Шарлотт Хорнетс"

В регулярном матче НБА «Милуоки Бакс» встретились на домашней площадке с «Хьюстон Рокетс» и победили со счётом 108:94. Эрик Бледсо заработал 23 очка, из которых 16 в решающей третьей четверти, а Янис Антетокумбо - 19 очков и 14 подборов. У хьюстонцев отличился Джеймс Харден, заработавший 23 очка, и Крис Пол, подаривший команде 19 очков. Это только третье поражение "ракет" в 17 играх. «Милуоки Бакс» поставили рекорд НБА по соотношению побед к поражениям - 59-19.

В параллельном матче "Шарлотт Хорнетс" одержали верх над "Сан-Антонио Спёрс" со счётом 125-116. Это четвёртая победа подряд команды из Северной Каролины. Кемба Уокер заработал 38 очков, 11 из которых в овертайме. Эта первая победа в этом сезоне, одержанная "Шарлотт Хорнетс" в дополнительное время. Проигравшие "Сан-Антонио Спёрс" всё-таки пробились в плей-офф, одержав в сезоне 43 победы и потерпев 32 поражения.