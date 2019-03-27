Израильские военные застрелили медика

На Западном берегу реки Иордан израильские военнослужащие застрелили 17-летнего палестинского медика Саджеда Мажара. Согласно отчёту министерства здравоохранения Палестинской администрации, инцидент произошёл в лагере беженцев Дейшех недалеко от Вифлеема.

В результате стрельбы, открытой военными, ещё три человека получили ранения. ЦАХАЛ не сразу прокомментировал эту информацию, но подтвердил газете Haaretz, что в этом районе произошли столкновения.

Убийство медика осудили во Всемирной организации здравоохранения, подчеркнув, что в момент инцидента Мажар оказывал медицинскую помощь. Неправительственная организация Palestinian Medical Relief Society подтвердила, что убитый был её сотрудником.

Лидер исламистского движения ХАМАС, контролирующего сектор Газа, Исмаил Хания появился в среду на публике у развалин собственного дома, уничтоженного ракетно-бомбового удара израильских ВВС. Он пообещал, что штаб-квартира движения, которую израильская авиация разбомбила в понедельник, будет восстановлена.

На границе сектора сохранили свои свои позиции бронетанковые части израильской армии. Они были выдвинуты к границе в понедельник в ответ на запуск с территории сектора ракеты, которая поразила жилой дом в посёлке к северу от Тель-Авива.