Израиль - сектор Газа: ООН призывает к сдержанности

Армия обороны Израиля сообщила, что накануне вечером из сектора Газа была выпущена еще одна ракета по промышленной зоне Ашкелона, расположенного на юге страны. В то же время израильские истребители нанесли удары по военным, как было сказано, целям ХАМАС в южной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Нынешнее обострение связывают с запуском из сектора Газа в ночь на понедельник ракеты, попавшей в жилой дом в поселении Мишмерет, в результате ранения получили семь человек, включая детей.

Израиль отправил к границе с сектором Газа танки и другое тяжелое вооружение Фото Рейтер

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил следующее: "Мы все осуждаем ракетный обстрел, но мы настаиваем на необходимости избегать возможной эскалации напряженности, и мы призываем к сдержанности. Мы не хотим, чтобы люди опять страдали, и израильтяне, и жители сектора Газа".

ЦАХАЛ заявил, что поражает "военные цели группировки ХАМАС" Фото Рейтер

Сообщается, что по Израилю с вечера понедельника до утра вторника радикалы из сектора Газа выпустили не менее 60 ракет. Премьер Нетаньяху прервал свой визит в США, а Израиль усилил военную группировку на границе с сектором Газа, отправив туда дополнительно две армейских бригады.

Военнослужащая Израиля на границе с сектором Газа Фото Рейтер



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