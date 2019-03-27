Спасать тонущих мигрантов становится некому

Евросоюз прекращает военно-морскую часть операции "София". Она была развернута у берегов Ливии в 2015 году в разгар миграционного кризиса с целью подготовки местной береговой охраны, борьбы с контрабандистами и спасения беженцев.

Военно-воздушные силы стран ЕС ещё полгода продолжат наблюдать за обстановкой в Средиземном море с воздуха, но не смогут приходить на помощь терпящим бедствия судам и подбирать людей с воды.

Представитель Еврокомиссии сообщила, что патрулирование акватории заканчивают последние два боевых корабля:

"София" — это морская операции, - сказала Майя Косьянчич. - Ясно, что без военных ресурсов она не сможет эффективно выполнять свой мандат.

До 2018 года беженцев, спасённых в рамках операции, доставляли в основном итальянские порты. Однако новое популистское правительство в Риме заявило, что Италия впредь не намерена быть единственной страной, принимающей перехваченных нелегалов.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини отдал распоряжение не впускать набитое спасенными судно, которому пришлось тогда плыть в Испанию.

Сотрудник правозащитной организации Amnesty International говорит о том, чем рискуют мигранты:

«С ними может случиться одно из двух, - говорит Маттео де Беллис. - Первое: их будут спасать, потому что в море нет готовых к этому кораблей, и они будут гибнуть. Второе: они будут перехвачены ливийской береговой охраной и доставлены обратно в Африку. Их поместят в лагеря, где, как мы знаем по документам и свидетельствам, до последнего времени происходило много случаев пыток, убийств, сексуального насилия, эксплуатации всех видов".

Неправительственным и благотворительным организациям запрещено проводить в Средиземном море спасательные операции. В отсутствие кораблей «Софии» переправа мигрантов в Европу на утлых судёнышках осмелевших контрабандистов может стать еще более опасной.