От полиции на гидроцикле до Папуа-Новой Гвинеи

Британский подданный, объявленный в розыск полицией Австралии в связи с обвинением в торговле наркотиками, был пойман при попытке покинуть страну на гидроцикле.

Вооруженный традиционным арбалетом, 57-летний нарушитель был замечен, когда он отчалил на водном мотоцикле из залива Пунсенд, на севере провинции Квинсленд. Предположительно, беглец направлялся в Папуа-Новую Гвинею.

Австралийская полиция пустилась в преследование на катере и, в конце концов, нагнала мужчину недалеко от острова Саибаи, в нескольких километрах к югу от предполагаемого пункта назначения.

«Любой, кто думает, что может въехать на нашу территорию или покинуть Австралию, оставшись незамеченным, должен подумать дважды», - заявил командующий австралийскими пограничными силами Джо Крукс.

Представитель австралийской федеральной полиции поддержал эту позицию:

«Этот арест - серьёзный сигнал потенциальным беглецам! Наши возможности в Австралии не имеют себе равных, и мы приведём в действие все наши контакты, чтобы найти вас и привести в суд».

После задержания британец был доставлен на близлежащий австралийский остров для последующей перевозки в штат Западная Австралия.