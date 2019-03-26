«В нападении на самого себя невиновен»

Прокуратура Чикаго сняла все 16 пунктов обвинения с актёра Джусси Смоллетта, которого подозревали в инсценировке нападения на себя самого. Юристы подчёркивают, что на их решение повлияла в том числе благотворительная работа артиста. Адвокаты заявили, что «снятие обвинения с пострадавшего» — единственно возможный сценарий.

«Я последовательно говорил только правду с самого первого дня. Я не был бы самим собой, если бы был способен хоть на каплю того, в чём меня обвиняли», — заявил Смоллетт.

В конце января актёр заявил, на него напали двое, выкрикивали расистские лозунги, накинули удавку и облили отбеливателем. Полиция задержала подозреваемых, которые сообщили, что Смоллетт сам заплатил им за это. По версии обвинения, артист был недоволен гонорарами и хотел таким образом привлечь к себе внимание. После этого Смоллетт явился в полицию с повинной.

На этом фоне мэрия и полиция Чикаго назвали оправдательное решение суда «пощёчиной правосудию».