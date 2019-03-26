Стене между США и Мексикой быть

Пентагон выделил 1 млрд долларов на строительство ограждения на границе с Мексикой.

Как пояснили в министерстве обороны США, средства пойдут на возведение участка стены протяженностью более 90 километров и высотой почти 5,5 метров от города Юма в штате Аризона до Эль-Пасо в Техасе на юге страны.

Также в этом районе планируют улучшить дороги и провести искусственное освещение.

В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

Ранее президент и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.