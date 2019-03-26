Минск на низком старте

Минск - столица республики Беларусь - готовится к проведению Европейских Игр нынешним летом. В город приедут тысячи болельщиков и гостей. Как их встретят? Наш журналист разобрался на месте.

... Международное спортивное зрелище в июне обещает привлечь в город 4 тысячи спортсменов и множество гостей. Центральной площадкой Европейских Игр станет знаменитый стадион "Динамо", построенный еще в 1930-х годах.

В канун мероприятия он был переоснащен: теперь здесь удобно организовывать состязания атлетов, а также проводить масштабные церемонии - например, открытие и закрытие Игр.

Стадион показывает директор фонда, патронирующего организацию игр, глава НОК Беларуси Георгий Катулин: "Это - не только сердце комплекса Динамо, но и сердце Игр. Вот он, наш обновленный стадион после реконструкции. Это важное историческое место для каждого жителя города, теперь же оно преобразилось, главным образом внутри. Снаружи сохранен исторический облик, ведь этот стадион - наше архитектурное наследие. Внутри комплекса вы видите множество объектов, решений, которые разработаны специально для Игр - начиная от спортивного оборудования и заканчивая пресс-центром и системой освещения".

Стадиону "Динамо" не привыкать к массовым спортивным зрелищам. Он, в частности, принимал футбольные состязания в рамках летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Георгий Катулин, директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года": "У нас по сей день большой спрос на билеты на церемонии открытия и закрытия, а также на сами соревнования. Мы ожидаем, что на Игры соберутся 4 тысяч лучших спортсменов Европы. Нам помогут в проведении мероприятия более 8 тысяч волонтеров, ожидается и массовый приток туристов".

Мы продолжаем знакомство с городом в компании знаменитой спортсменки. У биатлонистки Дарьи Домрачевой - шесть олимпийских наград. Для отдыха она выбирает велосипедные прогулки, которые позволяют объехать весь город. И ведут любознательных гостей в старый Минск. Эта часть города была фактически разрушена во время Второй Мировой войны, затем тщательно восстановлена.

Дарья Домрачева, биатлонистка: "Эта часть города оживает летом, здесь много молодежи. У нас здесь проходят хорошие музыкальные фестивали, буквально каждые выходные звучит музыка - и прекрасный джаз, и классика. Это совершенно особая атмосфера, здесь очень приятно проводить теплые летние вечера".

В компании Дарьи, которая имеет статус Посла предстоящих Европейских Игр, наш журналист поднимается в высотный ресторан, откуда Минск - как на ладони.

Дарья Домрачева, биатлонистка: "Мне очень нравится, что в Минске так много красивых парков Для меня, мамы маленькой дочки, свежий воздух в центре - большой плюс".

Минск предлагает кипящую культурную жизнь, ее важным элементом является художественная сцена. Наша следующая остановка - Большой театр республики.

Его журналисту Euronews показывает Мария Василевич, "Мисс Беларусь" и "Мисс Мира- Европа": "Это самый любимый адрес, мне нравится проводить здесь свободное время. Это как источник вдохновения! В Минске столько разных театров, кинотеатров, музеев, много самых разных направлений искусства представлены. Ходить на интересные постановки, создавать их - очень популярно у минчан особенно у молодежи. Думаю, вы найдете в городе что-то на свой вкус".

Мария Василевич, также Посол Игр, знакомит нас с заведением, где подают традиционные белорусские блюда с привнесенным в них современным акцентом: "Если вы приедет в Минск, вы найдете здесь с огромный выбор самых разных кулинарных традиций. У нас можно попробовать рыбу, можно найти китайскую кухню, традиционные европейские блюда и, конечно, наши, белорусские. Сейчас у нас здесь много ресторанов, стоит все попробовать".

Для Минска предстоящие Европейские Игры - огромный повод для радости и импульс для развития. Состязания пройдут с 21 по 30 июня.