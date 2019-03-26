Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор объявил об уходе из спорта. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях сообщил о своем решении в Твиттере, подчеркнув, что "он теперь спокойно присоединится к бывшим партнерам по всему этому, которые уже "на пенсии". Это не первый раз, когда Макгрегор объявил о своем уходе. В апреле 2016 года ирландец также заявлял о завершении карьеры, однако спустя несколько дней передумал и вернулся.

Макгрегор дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. С тех пор он провел 25 поединков на профессиональном уровне, 21 из которых завершился победой и четыре - поражением. В последние месяцы спортсмен подвергался критике со стороны бойцов и журналистов. Ирландцу часто припоминали поражение от Хабиба Нурмагомедова в октябре прошлого года и недостойное поведение в преддверии поединка.