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Брюссельское бюро

Директива об авторском праве разделила Интернет сообщество ЕС

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 Мария Сашинская 
Директива об авторском праве разделила Интернет сообщество ЕС
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Законодатели ЕС одобрили директиву о защите авторского права. Теперь цифровые гиганты вроде Google и Facebook будут платить издателям за использование фрагментов новостей и фильтровать авторский контент. Одни интернет-активисты обеспокоены ужесточением правил публикации контента, другие - поддержали евродепутатов.

Аксель Восс, евродепутат

"Я очень рад, что нам удалось добиться чего-то и дать сигнал всем европейским авторам, что Европарламент на их стороне".

Мария Спираки, евродепутат

"Для всех тех, кто протестует на улицах, я бы хотела сказать: наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, где права других начинают действовать"

Более 5 миллионов человек подписали петицию против новой директивы. Многие не согласны с тем, что онлайн-платформам теперь придется подписывать лицензионные соглашения с авторами, чтобы использовать их работу в Интернете. Некоторые евродепутаты тоже находят это противоречивым.

Маритье Шааке, евродепутат

"Люди обещают, что защита прав издателей спасет средства массовой информации. Если бы все было так просто! Я думаю, что нужно сделать еще что-то, чтобы защитить плюрализм в журналистике"

Эвелин Гебхарт, евродепутат

"Это проблема с интернетом и фильтрами загрузки. Мы не хотим цензуры, и мы знаем, что у многих маленьких платформ нет денег, чтобы установить эти фильтры. Поэтому должны платить большие американские компании"

Google уже отреагировал, заявив, что новая директива нанесет ущерб творческой и цифровой экономике Европы, а Европейская Организация потребителей (BEUC) согласилась, сказав, что именно потребители будут платить за последствия этого решения.