Угроза Китая. Польская оппозиция. Безопасные дороги и перевод часов.

В программе "Вкратце из Брюсселя":

Китай — это угроза для ЕС?

Европейский Союз считает, что его безопасности может угрожать разработка технологии 5G китайской компанией Huawei. Но это реальна ли эта угроза и может ли технологическое присутствие китайцев привести к шпионажу? Вот что говорят эксперты в компьютерных системах:

Глен Форд, основатель Polint

"Конечно, это может быть угрозой. Я бы не стал доверять Китаю, но в равной степени я бы не стал доверять и американцам. Нам нужны наши собственные технологии, что в настоящий момент невозможно"

Еще один вопрос, вызывающий обеспокоенность, это соглашение между Китаем и Италией о развитии "Нового шелкового пути". Есть мнение, что так Пекин пытается ослабить влияние США, а Италию рассматривает как Троянского Коня для входа в Европу. Почему реакция настолько отличается, когда Китай подписывает соглашения с Францией? Вот мнение итальянского депутата:

Сальваторе Сису, евродепутат

"Франция ищет коммерческие возможности, но делает это с общеевропейским взглядом, давая Китаю сигналы, что Евросоюз вместе сильнее, и Китай это знает"

Европейский союз полностью пересматривает свои отношения с Китаем. В официальных документах азиатская страна больше не значится как обычный партнер, а скорее представлена системным конкурентом. Но, по мнению экспертов, даже если Китай и представляет опасность, главная проблема в том, что правила ВТО устарели.

Глен Форд, основатель Polint

"Я не вижу, что Китай нарушает правила. Я думаю, что правила должны быть пересмотрены. Китай сейчас является мировой державой, которой он не был 15 лет назад"

Польская оппозиция готовится к европейским выборам

Недавно созданная проевропейская коалиция в Польше готовится к выборам в Европарламент. Три бывших премьер-министра, Ева Копач, Ежи Бузек и Влодзимеж Цимошевич, а также бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский баллотируются в качестве кандидатов в крупнейшую оппозиционную партию, правоцентристскую "Гражданскую платформу". Коалиция выступает против антиевропейского курса правящей партии страны "Право и справедливость".

Дороги ЕС станут безопаснее

Законодатели ЕС договорились об обязательной установке дополнительных технологий на новые транспортные средства. Начиная с 2022 года, в автомобилях будут предусмотрены такие функции безопасности, как интеллектуальный контроль скорости и усовершенствованная система экстренного торможения. В 2017 году на дорогах Евросоюза погибло 25 000 человек, а 135 000 получили серьезные травмы.

Государства ЕС сами решат, переводить ли им часы

Европарламент поддержал прекращение обязательной смены времени на зимнее и летнее. По мнению депутатов, каждая страна-член ЕС должна сама решить с 2021 года, продолжать ли переводить часы или перейти на постоянное время. В Еврокомиссии подчеркивают, что государства все же должны координировать свой выбор, чтобы уменьшить путаницу различных временных систем внутри Евросоюза.