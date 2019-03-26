Обыск в доме лидера австрийских "идентитариев"

Сотрудники австрийского федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом провели обыск в квартире Мартина Зеллнера, лидера "Идентитарного движения Австрии". Эта организация, относящаяся к "новым правым", выступает против исламизма и мультикультурализма.

По данным министерства внутренних дел Австрии, в прошлом году австралиец Брентон Таррант, организовавший теракт в мечетях новозеландского города Крайстчерч, перевёл на счёт "Идентитарного движения" 1500 евро. Это дало основание австрийским спецслужбам заподозрить лидера организации в причастности к террористической деятельности. Сам Мартин Зеллнер отвергает эти подозрения и обещает передать полученные от Тарранта деньги на благотворительные цели.

28-летний австралиец в прошлом году приезжал в Австрию. На винтовке, которой он совершил массовое убийство, было написано "Вена 1683" (год, когда произошла битва против осаждавших австрийскую столицу турок).