Жертвы наводнения в Иране

По меньшей мере 17 человек стали жертвами масштабного наводнения в Иране. Стихия так или иначе затронула 25 провинций из 31. Число пострадавших достигает 70 человек.

На прошлой неделе из-за сильных ливней вышли из берегов крупные реки, селевые потоки сносят здания и размывают дороги. Затоплены сотни гектаров сельхозугодий.

Тяжелее всего ситуация на юге страны. Крупный город Шираз практически изолирован. Количество затопленных целиком посёлков приближается к трём сотням.

В оказании помощи пострадавшим привлечены военные. Вертолёты доставляют продукты в отрезанные от инфраструктуры населённые пункты.

Тысячи человек вынуждены покинуть свои дома. Для них развёрнуты несколько пунктов временного приёма.