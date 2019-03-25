Прощание с Яннисом Бехракисом

"Я хочу быть вашими глазами, <...> голосом тех, кто оказался в беде или кому есть, что сказать", - так о своём призвании говорил Яннис Бехракис. Известный греческий фотожурналист, лауреат Пулитцеровской премии ушёл из жизни 2 марта. В понедельник проститься с ним в афинский центр фонда Ставроса Ниархоса пришли сотни людей.

"Он подарил мне удивительную жизнь, отличную от реальности, как если бы это было кино, насыщенную энергией и страстью, которыми был наполнен он сам", - сказала супруга Элизабет Сариду Бехракис.

"В греческой мифологии есть место под названием "Элизиум" - часть загробного мира, обитель душ героев. Вот где сейчас наш брат Яннис, потому что он был настоящим героем, лучшим из всех", - добавил друг и коллега фотографа Петар Куюнджич.

Глазами фотокорреспондента агентства Reuters Янниса Бехракиса - через его снимки - мир увидел арабскую весну, землятресение в Кашмире, войну в Персидском заливе, конфликты на Балканах, наконец, миграционный кризис.

Ирак, Чечня, Ливан, Афганистан, Сирия, Сомали... - из этих горячих точек он мог не вернуться живым. В 2000 году в Сьерра-Леоне Бехракис попал в засаду. Двое его коллег-репортёров были убиты. Сам он чудом избежал гибели.

Яннис Бехракис скончался после продолжительной борьбы с раком. Ему было 58 лет.