"Мишлен" придет в Дубай

Все на праздник живота: в Дубае прошел фестиваль еды, предлагающий знакомство с кухнями более 200 стран мира, включая местную. Изысканные рестораны и уличные закусочные с равным энтузиазмом боролись за внимание клиентов и гостей.
В очередном выпуске программы "Вкус" наша съемочная группа познакомилась с кухней ресторана Folly, расположенного в торговом комплексе "Мадинат Джумейра". Работающие в ресторане британские шеф-повара Ник Элвис и Скотт Прайс представили на суд журналиста и его гостя, кулинарного эксперта, бывшего директора ресторанного гида "Мишлен", а ныне кулинарного директора "Джумейры" Майкла Эллиса свои коронные блюда - в том числе нежнейшее "сладкое мясо".
Майкл Эллис, кулинарный директор, торговый центр "Мадинат Джумейра": "Я здесь 5 месяцев, и потрясен местным кулинарным разнообразием. Ресторанный рынок невероятно динамичен. Думаю, что присутствие здесь гида "Мишлен" - вопрос времени".
Принимающие гостей повара Folly делили время между кухней ресторана и мероприятиями в рамах фестиваля еды. Одним из его самых ярких событий стал праздник "Вкус Дубая".
Крис Фаунтейн, пресс-секретарь, "Вкус Дубая": "Дубай - уникальный город, международная площадка для людей из разных уголков мира, живущих бок о бок. С ними сюда приходит удивительный мир кухонь, культур, традиций, что и создает эту атмосферу. Об этом, кстати, и наше мероприятие "Вкус Дубая". Это праздник города, праздник готовящейся здесь еды".
Напоследок повара Ник Элвис и Скотт Прайс поделились рецептом "Краба с базиликом и "водорослями".
Ингредиенты:
250 граммов крабового мяса
75 граммов майонеза
50 граммов соуса 2винигрет"
50 граммов лимонного сока
5 граммов соли
Соус из базилика:
500 граммов крабового панциря (раздробить)
10 мл оливкового масла
50 граммов томатной пасты
полтора литр воды и половина пучка базилика
75 граммов сливок
Для "водорослей":
500 граммов темно-зеленой савойской капусты
масло для жарки
Процесс приготовления:
Положить крабовое мясо в емкость и поставить в холод на врем приготовления блюда.
На разогретой сковороде обжарить толченый панцирь до коричневого цвета. Добавить томатную пасту, прокипятить полминуты, добавить воду и томить час. Полученная смесь будет напоминать сироп; добавить в нее сливки, украсить свежим базиликом, охладить.
Обжарить тонко нашинкованную капусту на растительном масле, дать стечь жиру на бумажном полотенце.
Положить в тарелку немного крабового мяса, добавить ложку соуса и немного "водорослей".