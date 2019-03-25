"Мишлен" придет в Дубай

Все на праздник живота: в Дубае прошел фестиваль еды, предлагающий знакомство с кухнями более 200 стран мира, включая местную. Изысканные рестораны и уличные закусочные с равным энтузиазмом боролись за внимание клиентов и гостей.

В очередном выпуске программы "Вкус" наша съемочная группа познакомилась с кухней ресторана Folly, расположенного в торговом комплексе "Мадинат Джумейра". Работающие в ресторане британские шеф-повара Ник Элвис и Скотт Прайс представили на суд журналиста и его гостя, кулинарного эксперта, бывшего директора ресторанного гида "Мишлен", а ныне кулинарного директора "Джумейры" Майкла Эллиса свои коронные блюда - в том числе нежнейшее "сладкое мясо".

Майкл Эллис, кулинарный директор, торговый центр "Мадинат Джумейра": "Я здесь 5 месяцев, и потрясен местным кулинарным разнообразием. Ресторанный рынок невероятно динамичен. Думаю, что присутствие здесь гида "Мишлен" - вопрос времени".

Принимающие гостей повара Folly делили время между кухней ресторана и мероприятиями в рамах фестиваля еды. Одним из его самых ярких событий стал праздник "Вкус Дубая".

Крис Фаунтейн, пресс-секретарь, "Вкус Дубая": "Дубай - уникальный город, международная площадка для людей из разных уголков мира, живущих бок о бок. С ними сюда приходит удивительный мир кухонь, культур, традиций, что и создает эту атмосферу. Об этом, кстати, и наше мероприятие "Вкус Дубая". Это праздник города, праздник готовящейся здесь еды".

Напоследок повара Ник Элвис и Скотт Прайс поделились рецептом "Краба с базиликом и "водорослями".

Ингредиенты:

250 граммов крабового мяса

75 граммов майонеза

50 граммов соуса 2винигрет"

50 граммов лимонного сока

5 граммов соли

Соус из базилика:

500 граммов крабового панциря (раздробить)

10 мл оливкового масла

50 граммов томатной пасты

полтора литр воды и половина пучка базилика

75 граммов сливок

Для "водорослей":

500 граммов темно-зеленой савойской капусты

масло для жарки

Процесс приготовления:

Положить крабовое мясо в емкость и поставить в холод на врем приготовления блюда.

На разогретой сковороде обжарить толченый панцирь до коричневого цвета. Добавить томатную пасту, прокипятить полминуты, добавить воду и томить час. Полученная смесь будет напоминать сироп; добавить в нее сливки, украсить свежим базиликом, охладить.

Обжарить тонко нашинкованную капусту на растительном масле, дать стечь жиру на бумажном полотенце.

Положить в тарелку немного крабового мяса, добавить ложку соуса и немного "водорослей".