Бельгийские активисты. Китайские проекты. Нефтяное лобби и Писающий мальчик.

В программе "Вкратце из Брюсселя":

Бельгийские активисты требуют принятия климатического закона

Активисты нескольких природозащитных организаций выставили палатки в центре Брюсселя. Они требуют принятия нового климатического законодательства в Бельгии. Национальный парламент страны обсуждает возможность принять закон, касающийся изменения климата, до всеобщих выборов в мае.

Джульет Буле, представитель Гринпис

"Отчет межправительственной группы экспертов указывает, что глобальное потепление — это реальность, и для борьбы с необратимым характером изменения климата у нас осталось всего 10 лет. 10 лет - это очень мало, это два законодательных срока, в течение которых мы можем изменить тенденцию. быстро отреагировали, но есть и те, кто реагирует гораздо медленнее - это политические партии. Но именно они имеют в своих руках инструменты, чтобы переломить ход событий"

Хотя либеральный премьер-министр страны выступает за "неотложный" закон о климате, ему будет сложно получить большинство в парламенте. Бельгийский социалист Мария Арена считает, что климат должен стать приоритетом для решения других социальных и экономических проблем.

Мария Арена, евродепутат

"Политики вынуждены изменить образ мышления. Мы находимся в ситуации, когда климат и социальные битвы идут рука об руку. Неравенство, которое мы видим, возникает также из-за сверхсилы, капитализма, и эта сила ведет к истощению планеты"

Закон основан на проекте, подготовленном университетскими профессорами в начале февраля. Профессоров, в свою очередь, вдохновили еженедельные молодежные протесты в поддержку климата.

Европейская инфраструктура в руках китайцев

Еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер призвал наложить вето ЕС на инфраструктурное соглашение между Италией и Китаем. В своем интервью еврокомиссар сказал, что обеспокоен тем, как в Италии и в других европейских странах инфраструктура, имеющая стратегическое значение, больше не принадлежит европейцам, а находится в руках Китая. Он отметил, что такие проекты ставят под угрозу автономию и суверенитет Евросоюза.

Призыв Эттингера прозвучал, когда Италия приняла участие в китайской торговой инициативе " Новый шелковый путь".

ExxonMobil может лишиться права лоббировать в ЕС

Компания ExxonMobil может потерять возможность лоббирования своих интересов в Европарламенте после того, как ее представители не появились на слушании по изменению климата. Нефтяной гигант публично поддерживает Парижское соглашение, но все же вызывает гнев ученых и экологов. Они обвиняют компанию в распространении дезинформации по проблемам климата. Голосование по запрету лоббистской деятельности нефтегазовой корпорации пройдет в конце апреля.

Писающий мальчик будет экономить воду

Статуя Писающего мальчика в Брюсселе больше не будет тратить питьевую воду. Городские инженеры выяснили, что знаковый фонтан безвозвратно потреблял до 2500 литров воды каждый день. Выяснили это случайно, когда поставили на статую счетчик. После замеров было решено установить закрытую циркулирующую систему. Примечательно, что проблему обнаружили, когда в Брюсселе проходила неделя защиты водных ресурсов.

Статуя Писающего мальчика появилась в Брюсселе в 17 веке и является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.