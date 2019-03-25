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Брюссельское бюро

Бельгийские активисты требуют принятия климатического закона

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 Мария Сашинская 
Бельгийские активисты требуют принятия климатического закона
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Активисты нескольких природозащитных организаций выставили палатки в центре Брюсселя. Они требуют принятия нового климатического законодательства в Бельгии. Национальный парламент страны обсуждает возможность принять закон, касающийся изменения климата, до всеобщих выборов в мае.

Джульет Буле, представитель Гринпис

"Отчет межправительственной группы экспертов указывает, что глобальное потепление — это реальность, и для борьбы с необратимым характером изменения климата у нас осталось всего 10 лет. 10 лет - это очень мало, это два законодательных срока, в течение которых мы можем изменить тенденцию. быстро отреагировали, но есть и те, кто реагирует гораздо медленнее - это политические партии. Но именно они имеют в своих руках инструменты, чтобы переломить ход событий"

Хотя либеральный премьер-министр страны выступает за "неотложный" закон о климате, ему будет сложно получить большинство в парламенте. Бельгийский социалист Мария Арена считает, что климат должен стать приоритетом для решения других социальных и экономических проблем.

Мария Арена, евродепутат

"Политики вынуждены изменить образ мышления. Мы находимся в ситуации, когда климат и социальные битвы идут рука об руку. Неравенство, которое мы видим, возникает также из-за сверхсилы, капитализма, и эта сила ведет к истощению планеты"

Закон основан на проекте, подготовленном университетскими профессорами в начале февраля. Профессоров, в свою очередь, вдохновили еженедельные молодежные протесты в поддержку климата.