Ученые ЕС изготовят пластик из дрожжей

_Ученые Европейского исследовательского проекта расширяют ферментирующие возможности дрожжей с опорой на генную инженерию.

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Руководитель проекта CHASSY Джон Моррисей рассказывает подробнее: "В некоторых случаях потребитель не заметит разницу, так как продукция, произведенная с помощью дрожжевой ферментации, полностью идентична привычному производству. Для некоторых однако, это будет очень важно, ведь производимые нами дрожжевые молекулы могут быть задействованы и на других этапах производства. На экологичность, устойчивость предлагаемого нами производственного решения потребители обязательно обратят внимание, так как для многих сегодня это становится важнейшим фактором. Люди обращают внимание не только на то, что произведено, но и на то, как изготовлен продукт.

Экологическая безопасность и устойчивость производства остаются в центре нашей этической парадигмы, она объясняет важность проекта, том числе и для конечных потребителей.

Скажи еще об одном важном факторе. Имея возможность производить биомолекулы, мы развиваем потенциал для создания молекул, соединений, которые подлежат биоразлаганию. Это большая проблема для многих продуктов химической отрасли - возьмите тот же пластик. Мы много слышим о том, как пластик загрязняет океаны. А сегодня у нас появилась возможность использовать дрожжи, другие микроорганизмы для производства молекул, которые станут основой биоразлагаемого пластика. Опять же для конечного потребителя разница может быть незаметной: пластиковый стаканчик нового типа будет выглядеть привычно. Но он изготовлен из пластика, который будет переработан в природе. Эта информация важна для многих потребителей. И, безусловно, это очень важно для окружающей среды".