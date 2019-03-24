"Жёлтые жилеты" не прошли на Елисейские поля

Около 40 тысяч человек приняли участие в протестах "желтых жилетов" по всей Франции в эти выходные. При этом к охране правопорядка были привлечены 65 тысяч полицейских, а также армия.

Усиление мер безопасности было предпринято в ответ на массовые беспорядки, которыми сопровождались выступления "жилетов" ровно неделю назад. Тогда протестующие разгромили множество магазинов на Елисейских полях. На этот раз манифестантов просто не пустили на главную улицу Парижа и к правительственным учреждениям. В этой связи "желтые жилеты" собрались на Монмартре.

Однако даже в условиях усиленных мер безопасности, стычек между протестующими и полицией избежать не удалось. Как сообщили в МВД были задержаны более 200 человек.

Помимо Парижа акции "желтых жилетов" прошли также Лионе, Марселе, Ницце и других крупных городах Франции.