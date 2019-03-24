Пинар Селек: "В ЕС - двойные стандарты"

Турецкая писательница и социолог Пинар Селек находится в ссылке во Франции с 2009 года.Она занималась проблемами турецких курдов, и у себя на родине обвиняется в терроризме.

Селек вменяют в вину организацию взрыва на базаре Стамбула, в результате которого погибли люди. Трижды её оправдывали за недостатком улик - так, один один из свидетелей признался, что дал показания под пытками. Но в итоге Пинар была приговорена к пожизненному заключению, хотя никаких новых улик не обнаружилось. К этому времени она уже пять лет как жила во Франции.

Мы встретились с Пинар Селек в Лионе на презентации книги о её жизни, написанной Гийомом Габленом.

"Эрдоган не упал с неба. Он рожден этой самой системой, - говорит Селек о нынешней ситуации в Турции. - Когда я сидела в тюрьме в далеком 1998 году, в Турции было 45 000 политзаключенных, и в тюрьме, где я находилась, были политзаключённые женщины. Думаю, что больше половины из них регулярно подвергались пыткам и изнасилованиям".

Пинар Селек скучает по Турции, но считает себя гражданкой мира. В 2017 году она получила гражданство Франции, а значит и ЕС. Как европейка, Селек озадачена существующими, по её мнению, в ЕС двойными стандартами:

"Вот почему, к примеру, Польша находится в составе ЕС? Или другие страны Восточной Европы, где нельзя говорит, к примеру, об абортах? Разве это демократия? Если бы такое происходило в Турции, то это вызвало бы скандал".

Европарламент недавно проголосовал за официальное приостановление переговоров о вступлении Турции в ЕС, критикуя Анкару за нарушения прав человека, свободы слова, политические преследования оппозиции и несоблюдение демократических ценностей - в частности, в связи с событиями, последовавшими после подавления попытки переворота. А Пинар Селек ждет уже пятого за последние 20 лет процесса.