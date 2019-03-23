Четырежды чемпионы мира

Чемпионат мира по фигурному катанию в Японии завершился соревнованиями танцевальных пар. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон вновь остались вне конкуренции - 4,5 балла отрыва по технике от серебряного дуэта, и еще больший - по компонентам. Французы стали чемпионами мира в четвёртый раз в своей карьере.

На втором месте - россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов, продемонстрировавшие свой лучший в сезоне прокат. Другой российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин стали четвёртыми , а бронза досталась американцам Мэдисон Хаббел и Закари Донохью. В прошлом году они завоевали серебро.

Последний раз российская танцевальная пара поднималась на пьедестал Чемпионата мира 6 лет тому назад, а золота в этом виде у России нет с 2009 года.

Российская сборная выиграла общекомандный медальный зачёт: она увозит из Японии пять медалей.