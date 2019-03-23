Противники "брексита" требуют нового референдума

В Лондоне в субботу проходит манифестация противников выхода Великобритании из ЕС. По данным устроителей акции, в ней принимают участие сотни тысяч сотни тысяч человек со всех уголков Соединенного Королевства, в том числе многие знаменитости, как, например, актриса Кира Найтли.

Протестный марш был организован буквально на следующий день после саммита ЕС в Брюсселе, на котором британский премьер Тереза Мэй попросила о переносе даты "брексита".

В этой связи противники выхода Великобритания заявляют, что правительство не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства и требуют провести новый референдум по "брекситу".