Реформа авторского права в ЕС: за и против

В городах Германии против реформы авторского права в ЕС выступили десятки тысяч человек. Участники акции под лозунгом "Спасите интернет!" опасаются, что намерения Брюсселя приведут к ограничениям и цензуре.

Критику вызывает, в частности, статья законопроекта, обязывающая такие платформы как Google, YouTube и Instagram нести ответственность за распространение пользователями материалов, защищённых авторским правом: это означает оплату лицензионного сбора либо установку фильтров на контент.

Говорят участники демонстрации в Берлине:

"Мы просим убрать хотя бы эту статью" и найти другое решение. Конечно, обладателям авторских прав нужно платить, но должно быть другое решение".

"Самое главное — чтобы на ставили фильтры на загрузку материалов. Фильтры ещё не готовы, этим вопросом должны заняться эксперты, которые лучше знают. Многие из них предупреждают, что система не будет работать по плану".

В столице Германии собрались также и сторонники законопроекта, которые уверены, что реформа, направленная модернизацию авторского права в эпоху цифровых технологий, поможет музыкантам, артистам и журналистам получать положенные им деньги.

Вот что говорит композитор Маттиас Хорнщухер: "Эта директива даст мне право на оплату моего труда, право быть названным по имени и право на информацию".

Демонстрация против реформы также состоялась в Вене. Во вторник законопроект, споры вокруг которого ведутся с 2016 года, будет обсуждать Европарламент.