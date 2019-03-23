Алжир: "Бутефлика должен уйти!"

Невзирая на сильный дождь и холод сотни тысяч алжирцев вновь вышли в пятницу на улицы, требуя немедленной отставки президента Абдельазиза Бутефлики и полного обновления правящей системы. Звучат призывы к армии последовать примеру ряда политиков из правящей партии и занять сторону народа.

Главный митинг состоялся на центральной площади столицы Алжира. Акция в основном прошла мирно; лишь в единичных случаях, когда наиболее активные манифестанты попытались прорваться к президентскому дворцу, полиция применила водомёты и слезоточивый газ.

На фоне непрекращающихся протестов и исхода давних союзников 82-летний Бутефлика продолжает бороться за своё политическое выживание. Глава государства, который после перенесённого 5 лет тому назад инсульта редко появляется на публике и прикован к инвалидной коляске, на прошлой неделе сделал уступку протестующим, отказавшись баллотироваться на пятый президентский срок. Уйти он пообещал после принятия новой конституции и уже объявил о созыве для работы над ней общенациональной конференции. Оппозиция эти инициативы отвергла, требуя первым делом немедленной отставки Бутефлики, который правит страной вот уже 30 лет.