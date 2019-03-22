От Киева до Уругвая: самый длинный бюллетень к выборам на Украине

До президентских выборов на Украине остается неделя, и ЦИК страны представил официальный бюллетень для голосования в первом туре.

К нему были допущены 39 кандидатов - этот рекордный показатель. Соответственно, и сам бюллетень получился самым длинным за всю историю проведения президентских выборов на Украине со дня обретения независимости.

"Если сложить все отпечатанные бюллетени в одну линию, то ее длина будет больше 24 тысяч километров. Это расстояние от Киева до столицы Уругвая Монтевидео. Мы специально это считали. Площадь всех бюллетеней составляет 5 км². Это 70 футбольных полей", - сообщила по этому поводу глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По данным соцопросов, фаворитом первого тура выборов является шоумен Владимир Зеленский. На сегодняшний день за него готовы проголосовать более 35% украинских избирателей. Вместе с Зеленским выйти во второй тур голосования больше всего шансов у Юлии Тимошенко, а также у действующего президента Петра Порошенко.

Первый тур президентских выборов на Украине намечен на 31 марта.