Нападение в Утрехте: подозреваемый признал свою вину

Подозреваемый в нападении на пассажиров трамвая в Утрехте признал свою вину. В пятницу уроженец Турции Гёкмен Таныш предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения по статьям о массовом убийстве с террористическим мотивом и угрозе терроризма. Он заявил, что действовал в одиночку. Следующее судебное заседание состоится через две недели.

Официальный представитель прокуратуры Утрехта Барт Нитрау отметил: "Подозреваемый дал признательные показания, но его мотивы остаются предметом дальнейшего расследования"

В тот же день тысячи человек в Утрехте вышли на марш солидарности, чтобы почтить память погибших и выразить поддержку пострадавшим. В результате нападения три человек погибли, пятеро получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил: "Мне грустно, но в то же время я горжусь тем, что мы можем собраться вместе и показать, что мы никогда не поддадимся насилию и экстремизму, и сегодня мы это сделали сообща".

На свободу отпущен задержанный в рамках следствия 40-летний мужчина, в доме которого был арестован Таныш. Следователи установили, что он не причастен к произошедшему в минувший понедельник нападению.