Предвыборное путешествие по Европе: "Эразмус"

В преддверии майских выборов в Европарламент Euronews продолжает своё путешествие по континенту. Мы побеседовали со студентом в прошлом, а ныне - бизнесменом и консультантом португальской телекоммуникационной компании. Педро Лима рассказал нам о том, как программа "Эразмус" повлияла на его жизнь.

Филипа Соареш, Euronews:

"Скажите, как вы оцениваете опыт участия в проекте в 2004 году, и что "Эразмус" привнёс в вашу жизнь?

Педро Лима:

"В 2004 я отправился в Эстонию. Пунктом назначения был Таллин. По правде, я хотел поучаствовать в культурном эксперименте, что собственно, мне и удалось. Я открыл для себя совершенно новую Эстонию. В стране, гораздо более закрытой, чем Португалия, я обрёл множество друзей. Изначально я думал об Эстонии иначе, но в итоге увидел государство, которое развивалось, готовилось ко вступлению в Евросоюз. Это помогло мне. Я вернулся полным желания расти, это повлияло на мою судьбу. Тот опыт, который я приобрел за границей, помогает мне в том, чем я занимаюсь сегодня".

Euronews:

"На ваш взгляд, что приобрела Португалия, став членом Европейского союза? Ваша страна скорее выиграла от этого или проиграла?"

Педро Лима:

"Я бы сказал, что мы от этого скорее выиграли. Из маленькой страны, находящейся, скажем так, на окраинах континента, Португалия превратилась в государство, которое использует передовые технологии, развивается. Барьеры устранялись постепенно. Мы вступили в сообщество в 1986 году. А Маастрихтский договор и прочие соглашения нам открыли доступ ко множеству уже реализуемых другими странами замечательных проектов.Конечно же, были и негативные моменты. Мы столкнулись с рядом проблем. Например, расходование средств из фондов не всегда велось должным образом. Но Португалия, будучи относительно бедной страной, скорее представляла риск для Евросоюза, нежели для её граждан. Мы же извлекли пользу, получили выгоду от существующих проектов и программ".