Мозамбик: «нужно всё, и быстро»

Португальский Красный Крест начинает самую масштабную операцию в своей истории. Самолёт с группой медиков, полевым госпиталем и гуманитарной помощью отправлен в Мозамбик. Африканская страна понесла огромный ущерб от циклона «Идай».

Франсишку Жорже, глава Красного Креста Португалии

«Нет ничего: ни чистой воды, ни еды, ни одежды, ни лекарств и медицинских инструментов. Мы, строго говоря, даже не обсуждаем, что именно понадобится, потому что нужно всё. И всё это нужно доставить быстро, без задержек. Речь идёт буквально о минутах, каждая их которых может спасти жизнь ребёнка».

Reuters

При этом доставка помощи по воздуху сильно затруднена. Немногие пригодные для аэродромы, не пострадавшие от циклона, уже перегружены.

Вместе с врачами из Европы прибыли специалисты по современным системам связи: они будут использовать данные спутникового наблюдения для поиска пропавших без вести и помощи в воссоединении семей. Целые населённые пункты до сих пор полностью отрезаны от внешнего мира.

Счёт жертв циклона в Мозамбике и соседних Зимбабве и Малави идёт на сотни. Природную катастрофу называют самой масштабной в современной истории региона.