Протесты против переименования Астаны

В центре Астаны прошел митинг против переименования столицы Казахстана в честь Нурсултана Назарбаева. По поступающей с места событий информации, полиция разогнала акцию, применив силу, несколько десятков человек - как молодежь, так и представители старшего поколения - были задержаны. Аналогичные митинги прошли также в Алма-Ате и Шымкенте.

Вслед за отставкой Назарбаева новый исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сразу после принесения присяги, предложил переименовать Астану в Нур-Султан в знак уважения к человеку, который 30 лет руководил государством. Данная инициативы вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Однако парламент Казахстана ее поддержал.

Акмолинск, Целиноград, Акмола, Астана, теперь Нур-Султан - нынешняя столица Казахстана меняет свое название уже в пятый раз за последние полвека. Причем дважды она переименовывалась при самом Нурсултане Назарбаеве.