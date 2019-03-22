Бездомность и кров

После неудачного развода Камель Бузебра более 15 лет не имел определённого места жительства, спал на улицах бельгийской столицы. В октябре прошлого года этот уроженец Алжира поселился в квартире в брюссельском районе Шаарбек. Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва спросила бывшего бомжа, приятно ли ему зимовать в собственном доме:

«Конечно, приятно, я встаю утром, завариваю кофе, слушаю по радио новости, музыку. У меня есть время подумать о том, чем заняться днём».

Квартиру предоставили Камелю в рамках кампании под названием "Кров для 400". Именно столько бездомных предполагают разместить к 2020 году в благоустроенных жилищах правительство Брюссельского столичного региона и семь общественных организаций. Эта кампания — часть международного проекта по социальной реинтеграции, то есть возвращение в общество тех, кто оказался на его обочине.

«Департамент социального обеспечения выделил мне пособие, но аренда помещения обходится мне в 610 евро, плюс счет за электричество. Если сложить, получается 700 евро в месяц за дом. Мне подумалось: «Камель, это дорого». Но я тут же вспомнил, как жил на улице, и сказал себе: «Камель, или это, или возвращайся на улицу». Так что утром я встаю и отправляюсь в социальную столовую или куда-нибедь еще, где кормят бесплатно. Главное — куда-то идти».

Если, как у Камеля, расходы на жилье превышают 40 процентов общего дохода, это считается чрезмерным бременем. От него страдают в Евросоюзе 10 процентов среднестатистических домашних хозяйств и 40 процентов бедных хозяйств. В Греции расходы на жильё составляют 72 процента дохода граждан. Эта цифра велика и в богатых странах — 60 проц в Дании и 48 процентов в Германии. По данным Европейской федерации национальных организаций, работающих с бездомными, в 2019 году обострилась проблема жилищной безопасности.

Это значит, что дорогое, некачественное, ветхое переполненное или временное жилье увеличивает риск бездомности.

Правительство Брюсселя решает проблему путём строительства микрорайона Тиволи между бедным районом Моленбек и престижным Лакен, где расположен королевский дворец.

«Во многих европейских странах расходы на жилье растут быстрее, чем доходы, и отнимат большую долю семейных бюджетов. В этом брюссельском проекте в Брюсселе 70 процентов домов предназначено для муниципальной аренды, а 30 процентов - для социальной аренды. Многие эксперты говорят, что необходимо вкладывать больше средств в социальное жилье, чтобы дома воспринимались не как финансовый продукт, а как право человека ».

Кампания "Кров для 400" предлагает промежуточное решение в виде недорогих модульных блоков, которые временно устанавливаются на незастроенной территории.

Основатель организации, помогающей бездомным, также считает важным строительство передвижных домов, которое может финансироваться частными инвесторами и государственными органами.

«Людям становится всё труднее заиметь жильё, это для многих недостижимой роскошью, - говорит Настасья Энгльберт. - А мы создаём доступные по цене квартиры, чтобы забрать людей с улиц, помочь им реадаптироваться к повседневной жизни, получить нужные административные навыки. А на следующем этапе люди получат доступ к постоянным кирпичным домам".

В отличие от Камеля, Рышарда всё ещё ночует под открытым небом. Два раза в неделю эта полька посещает центр ухода за нуждающимися Ла-Фонтен, которым управляет Мальтийский орден. Рышарда проработала в Бельгии 15 лет уборщицей без контракта и стала бездомной пять лет назад.

«Все мои бывшие патроны не признают, что я за ними убирала, а документов об этом никаких не осталось. У меня была и другая работа, также без контракта. Это мне позволило снять квартиру и платить за неё. Но потом я заболела, и квартиру мне пришлось освободить. Я была готова ютиться где угодно — в маленькой комнате, на самом верху дома или в подвале, лишь бы это было не дорого. Здесь всё дорого, правда, всё очень дорого".

Точных сведений о количестве бездомных во всему Евросоюзу нет. Разные страны собирают такие данные своими методами. Но проблема явно обостряется после экономического кризиса несколько лет назад, особенно в Ирландии, Люксембурге и Бельгии.

Европейская федерация национальных организаций, работающих с бездомными, в опубликованном в Брюсселе 22 марта докладе призвала к расширению и улучшению экстренной помощи таким людям. Международной координатор федерации Рут Оуэн считает, что увеличить свой вклад в расселение коренных европейцев и мигрантов должны и главные институты Евросоюза:

«Европейская комиссия должна собирать данные о бездомности. Это сложная, но выполнимая задача. Гораздо больше можно делать с уже имеющимися национальными данными. Хотя они могут быть только верхушкой айсберга — ведь есть скрытая бездомность, люди ночуют на улице, в неприспособленных помещениях. Бездомность затрагивает молодых людей, которые особенно уязвимы, а также мигрантов, женщин, детей, семьи - все они всё больше страдают от бездомности в Европе ".

Финляндия - единственное государство-член ЕС, где количество бездомных неуклонно снижалось в течение двух десятилетий, когда строительства жилья было объявлено приоритетом. Её опыт теперь перенимают другие страны.

Опросы, проведенные в преддверии выборов в Европарламент, показали, что основной политической проблемой для почти половины европейцев (45%) является безработица, за которой следует социальное неравенство (36%).



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