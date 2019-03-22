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Греция

В консульство РФ бросили ручную гранату

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 Елена Караева 
В консульство РФ бросили ручную гранату
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ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας
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В здание российского консульства в Греции бросили ручную гранату, сообщается, что строению нанесен небольшой ущерб, люди не пострадали.

Власти страны предполагают, что нападавшие принадлежат к ультралевой группировке.

Дипмиссия находится в Халандрионе, пригороде на севере Афин. Полиция направила к диппредставительству России бригаду саперов.

Здание консульства было оцеплено, как и прилегающие к нему улицы. Инцидент расследует антитеррористическое подразделение полиции Греции.

Пока ответственность за нападение на здание консульства никто не взял.


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