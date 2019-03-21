Трамп готов признать Голанские высоты израильскими

Соединённые Штаты должны признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. С таким заявлением в «твиттере» выступил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Голаны имеют ключевое значение для безопасности еврейского государства и стабильности всего региона.

В то же время официального решения американского руководства и дипломатов на этот счёт нет. Несколькими днями ранее официальный Вашингтон перестал использовать термин «оккупированные Израилем территории» в отношении Голанских высот. По словам госсекретаря Майкла Помпео, это не случайность, однако комментировать «твит» Трампа он отказался.

В Израиле тем не менее считают заявление президента США прорывом:

«Президент Трамп только что вошёл в историю — в тот самый момент, когда Иран пытается использовать Сирию как плацдарм для уничтожения Израиля. Трамп всему миру отправил послание о том, что Америка — на стороне Израиля», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Голанские высоты входили в состав Сирии с момента провозглашения независимости страны и до 1967 года, когда после Шестидневной войны их большая часть оказалась под контролем Израиля.

Международное сообщество суверенитет еврейского государства над Голанами не признаёт.