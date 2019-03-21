Путешествие на Луну

Лунный пейзаж, спускаемая капсула, открывающийся люк. Сейчас появятся те, кто совершил посадку: международный научный эксперимент SIRIUS-19 только что стартовал в московском НИИ медико-биологических проблем.

Шестеро добровольцев из России и США проведут 120 дней в пространстве, которое имитирует пребывание на окололунной орбите. Цель научного проекта - моделирование полета на Луну, "прилунение" и даже работу на поверхности ближайшего спутника Земли.

В капсуле несколько отсеков, в том числе и спортзал, где также предстоят эксперимент и на выносливость. Все нагрузки - настоящие, а действия должны быть отработаны до автоматизма.

В эти дни участники SIRIUS-19 находятся в условиях полета к Луне, затем им предстоит посадка и отработка выхода на поверхность Луны.

Sirius 19 - первая фаза подготовки пилотируемой экспедиции на Луну. Следующий экипаж поселится на борту наземного комплекса уже на 8 месяцев.

НАСА участвовало в отборе кандидатов, предполагается, что это сотрудничество с российскими коллегами продолжено. Серия экспериментов приурочена к полувековому юбилею высадки американских астронавтов на Луну.