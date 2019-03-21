Медиатека в Пизе составит конкуренцию башне

Местные жители называют это здание "Стеклянным собором Пизы". L'officine Garibaldi, медибиблиотека нового поколения, предлагает поливалетнный подход к освоению культурного наследия.

... С крепостной стены Пизы, открывается захватывающий вид на историческую часть города и его современные архитектурные жемчужины. Среди них - футуристичное здание из стекла; это - медиатека L'officine Garibaldi, которая функционирует при поддержке Европейской политики сплочения.

Герой репортажа, Микеле Бульцоми - журналист, работающий в медиатеке с осени прошлого года: "Да, я журналист, работаю в "Стеклянном храме" с ноября 2018 года. Для меня важно иметь возможность брать интервью у самых разных VIP-персон".

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В городе с населением 90 тысяч человек медиатеку ежегодно посещает 150 тысяч человек: сюда едут специально. Общий бюджет проекта - без малого 8 миллионов евро, из которых почти половина (4,1 миллиона евро) финансируется по линии ЕС, а остальное - Италией. Для посетителей все услуги и мероприятия в медиатеке совершенно бесплатны.

Здесь есть что посмотреть и чем заняться: на первом этаже открывается новая выставка, на втором - работают курсы от местного университета... График медиатеки предполагает проведение до 400 мероприятий в год (в день съемок здесь ждали известного тележурналистт Пиппо Баудо, представляющего свою последнюю книгу).

В фонде медиатеки - 15 тысяч книг и 90 периодических изданий, начиная с 19 века, в бумажном или отцифрованном варианте. Однако этим возможности центра не ограничиваются.

Аличе Цуккини, менеджер библиотеки: "Наша библиотека - звено в сети библиотек Пизы и региона в целом. Еще мы подключены к национальной библиотечной системе. По этим каналам наши посетители могут получить доступ к трем с половиной миллионам томов (ими мы обмениваемся с нашими сетевыми партнерами). На заказ книги из другой библиотеки провинции Пизы уходит несколько дней. Заказ через национальную систему может выполняться до 2 недель".

Стеклянный собор - современное и необычное здание - видно практически с любой точки крепостной стены, одной из старейших в Европе. Ежедневно здесь организуют пешеходные экскурсии.

Микела Пеццини, экскурсовод: "Отсюда Оfficine Garibaldi - как на ладони. Мы можем насладиться этим зданием, олицетворяющем интеграцию дня сегодняшнего и прошлого Пизы".