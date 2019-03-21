Американский бомбардировщик у российской границы

Американский бомбардировщик B-52 пролетел над нейтральными водами Балтийского моря вдоль российской границы. По данным Минобороны РФ, самолёт не приближался к границам РФ ближе 150 км и совершил разворот в обратном направлении вскоре после взятия его на сопровождение дежурными средствами российских ПВО. В ВВС США сообщили, что российские самолеты Су-27 не отгоняли B-52, и бомбардировщик "смог завершить свое задание".

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "подобные действия Соединенных Штатов не ведут к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в том регионе, который прилегает непосредственно к границам Российской Федерации".

США в марте перебросили на авиабазу в Великобританию как минимум пять бомбардировщиков В-52Н Stratofortress, способных нести на своем борту ядерное оружие и крылатые ракеты. Предыдущий полёт вдоль российской границы бомбардировщик совершил 15 марта. По мнению экспертов, полёты вдоль границ направлены на прощупывание российской системы ПВО.