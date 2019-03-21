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Спорт

Роналду оштрафован за непристойное поведение

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 Надежда Дрямина 
Роналду оштрафован за непристойное поведение
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УЕФА оштрафовал Криштиану Роналду за неподобающее поведение. Инцидент произошёл 12 марта по окончании ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринский "Ювентус" отыгрался за поражение в предыдущей встрече с мадридским "Атлетико" - 3:0.

Празднуя оформленный хет-трик, португальский форвард повернулся к трибунам и схватил себя за пах, повторив таким образом поступок главного тренера испанской команды Диего Симеоне. На два гола, забитых своими подопечными в первом матче, он отреагировал также.

Неприличный жест мог стоить 34-летнему Роналду дисквалификации. Но дисциплинарный комитет ограничился штрафом в размере 20 тысяч евро. Аналогичное наказание понёс и наставник "Атлетико".