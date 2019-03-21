Медиатека в Пизе укрепляет семьи

Через полтора года после открытия Officine Garibaldi, уникальная медиатека в Пизе, стала важным культурным адресом для всей Тосканы. Мануэла Арриги - директор библиотеки. Подконтрольная ей структура совершенно бесплатно и равно интересна как местным жителям, так и гостям Пизы.

Мануэла Арриги, директор, Officine Garibaldi: "Открытие библиотеки было встречено с таким интересом, она так понравилась. что очень скоро мы получили международные титулы и награды. Сотрудничаем с университетом Пизы, школой Святой Анны. другими структурами. У нас действует фонд Аrpa, проходит международный фестиваль робототехники.

Мы реализуем большую мечту: наша структура стала авторитетным адресом для целого региона. Это очень важное объединяющее начало: к нам приходят целыми семьями, приводят детей, у нас немало пожилых посетителей, это настоящий социо-культурный центр притяжения".