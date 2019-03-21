"Любимая опера" Верди вернулась в La Scala

Пласидо Доминго возвращается в миланскую La Scala с "Травиатой," которую ее автор, Джузеппе Верди, любимой оперой Верди. В роли Жоржа Жермона легендарный тенор делает все, чтобы не допустить любовных отношений между своим сыном Альфредом и куртизанкой Виолеттой. Ее партию спела молодая американская сопрано Энджел Блю.

Энджел Блю, сопрано: "Я жила этой оперой со своих 16 лет, в последующие годы мои чувства к ней укоренились и окрепли. Конечно, я и мечтать не могла, что однажды спою "Травиату" в La Scala".

Марко Армильято, дирижер: "Травиата" - неподвластный времени шедевр. Каждая нота, каждый такт оперы всегда звучат по-новому. Наша цель заключается в поддержании ощущения этой свежести, новизны".

В основе сюжета - история парижской куртизанки, переживающей несчастную, обреченную историю любви. Конец трагичен: Виолетта умирает.

Энджел Блю, сопрано: "Я убеждена, что Виолетта - умная женщина, к тому же очень скромная. И да, я уверена, что можно быть искренним и добрым человеком и одновременно делать работу, не вызывающую уважения у других людей. И в этом случае общество смотрит на тебя свысока. Это - вечная и универсальная тема".

Марко Армильято, дирижер: "Характеры, которые раскрывает Верди, настолько правдивы и настолько реальны, что люди легко могут отождествить себя с его героями - Альфредом Жермоном, его отцом".

Пение на одной сцене с Пласидо Доминго стало огромным источником вдохновения для Энджел Блю, занявшей в свое время призовое место на учрежденном Доминго конкурсе "Опералия".

Энджел Блю сопрано: "Доминго наделен всепоглощающей любовью, трепетом, радостью, страстью к искусству. Он не просто владеет искусством пения, нет, он творит музыку, источает ее. Вы чувствуете это, буквально заражаясь. Моя героиня говорит: радость и боль случаются со всеми нами. Она размышляет о "могиле каждого смертного" - том, чего действительно никому не избежать, такова жизнь. Смерть - неизбежная часть жизни. Когда я пою об этом, я испытываю благодарность за то, где нахожусь, за то,что могу петь эту арию".