Отсрочка "брексита": Меркель не против

Ангела Меркель поддержала идею переноса даты "брексита", но для этого, по её словам, Палата общин должна ратифицировать соглашение Лондона с Брюсселем.

Об этом канцлер Германии заявила в четверг в Бундестаге, добавив, что Евросоюз по-прежнему желает избежать выхода Великобритании из сообщества без сделки.

Правда, отсрочка до 30 июня, как того просит британский премьер-министр Тереза Мэй, Меркель кажется проблематичной из-за майских выборов в Европарламент.

"Мы будем активнее обсуждать наши дальнейшие действия только в тех случаях, если на следующей неделе британский парламент не одобрит сделку или если голосование как таковое не состоится. Тогда мы сможем решить, нужно ли проводить ещё один саммит до даты наступления "брексита". Несмотря на то, что мы уже приняли ряд чрезвычайных мер, мы будем работать до последнего дня, до последнего часа над тем, чтобы этот план действий на случай неупорядоченного выхода в итоге не был реализован", - сказала немецкий канцлер.