"Пахнуло фашизмом"

В Израиле разгорается скандал вокруг избирательной кампании министра юстиции Аелет Шакед. В её твиттере опубликован видеоролик, оформленный как реклама духов под названием «Фашизм». Под этой вывеской Шакед перечисляет такие ценности, как разделение властей и независимость судов, завершая всё это словами: «Фашизм — по-моему, так пахнет демократия».

Слово «Фашизм» Аелет Шакед использует, обыгрывая критику со стороны политических оппонентов. Её партию «Новые правые» обвиняют в стремлении ослабить судебную систему страны, сама Шакед уверяет, что хочет добиться меньшей, по её словам, политической ангажированности судей и активизма в судейском корпусе.