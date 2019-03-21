"Брексит" - главная тема Саммита

В Брюсселе начинается встреча глав государств и правительств Евросоюза, посвящённая выходу из него Великобритании, который должен состояться 29 марта.

Премьер-министр Тереза Мэй просит коллег отсрочить "брексит" до 30 июня, но председатель саммита Дональд Туск сказал, что лидеры остающихся 27 стран-членов готовы дать на это только пару месяцев.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер порекомендовал Великобритании выйти из ЕС до выборов в Европарламент, которые пройдут в мае этого года.

Другие темы "весеннего Совета ЕС" - торговые отношения с США и КНР, климатические изменения, защита выборов в Европарламент от вмешательства извне.